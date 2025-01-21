Врач Сухорукова: оливковое масло обладает кардиозащитными свойствами

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поделилась рекомендациями по выбору масла для кулинарии. Для максимальной пользы пищи она предложила отдавать предпочтение кокосовому и оливковому маслам, сообщил News.ru.
По словам врача, кокосовое масло холодного отжима идеально подходит для приготовления блюд на среднем огне. Продукт богат лауриновой кислотой, известной своими противогрибковыми, антибактериальными и антивирусными свойствами.
Медик отметила, что оливковое масло первого отжима также прекрасно подходит для готовки благодаря низкому содержанию полиненасыщенных жиров. Оно обладает широким спектром полезных качеств, включая антидиабетические и кардиозащитные эффекты.
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