Врач Сухорукова: оливковое масло обладает кардиозащитными свойствами

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поделилась рекомендациями по выбору масла для кулинарии. Для максимальной пользы пищи она предложила отдавать предпочтение кокосовому и оливковому маслам, сообщил News.ru .

По словам врача, кокосовое масло холодного отжима идеально подходит для приготовления блюд на среднем огне. Продукт богат лауриновой кислотой, известной своими противогрибковыми, антибактериальными и антивирусными свойствами.

Медик отметила, что оливковое масло первого отжима также прекрасно подходит для готовки благодаря низкому содержанию полиненасыщенных жиров. Оно обладает широким спектром полезных качеств, включая антидиабетические и кардиозащитные эффекты.