Врач Сухорукова объяснила, что стакан воды по утрам натощак ускоряет обмен веществ на 20%

Лучше всего начинать свое утро со стакана теплой воды. Он поможет организму проснуться, а также разгонит метаболизм на 20%. Об этом News.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

По ее словам, именно теплая вода способствует пробуждению всех внутренних органов и готовит желудочно-кишечный тракт к дальнейшей работе. Кроме того, привычка начинать свой день таки образом поможет воспитать привычку пить и в течение дня.

Врач добавила, что пить можно только фильтрованную или очищенную воду. Причем речь идет именно об этом напитке, если заменить его на чай или кофе, то нужного эффекта не будет.