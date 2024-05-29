Врач Сухорукова назвала лучшими источниками железа говядину и тунец

Больше всего железа содержится в говядине, тунце, устрицах, бобах, лососе и печени. Об этом изданию NEWS.ru сообщила гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Железно крайне важно, поскольку оно отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов.

«Железо входит в состав ферментов, которые обеспечивают дыхание, выработку энергии и синтез ДНК. Без железа не могут нормально сформироваться эритроциты», — пояснила врач.

Сухорукова отметила, что железо, содержащееся в растительных продуктах, усваивается организмом гораздо хуже, чем то, что в мясе.

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте