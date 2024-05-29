Врач Сухорукова назвала лучшими источниками железа говядину и тунец

Больше всего железа содержится в говядине, тунце, устрицах, бобах, лососе и печени. Об этом изданию NEWS.ru сообщила гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Железно крайне важно, поскольку оно отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов.

«Железо входит в состав ферментов, которые обеспечивают дыхание, выработку энергии и синтез ДНК. Без железа не могут нормально сформироваться эритроциты», — пояснила врач.

Сухорукова отметила, что железо, содержащееся в растительных продуктах, усваивается организмом гораздо хуже, чем то, что в мясе.