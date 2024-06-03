Врач Сухорукова назвала бананы и авокадо главными источниками магния

Темно-зеленые листовые овощи, бананы и авокадо считаются лучшими источниками магния. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, микроэлемент участвует в производстве энергии, строительстве белков, синтезе ДНК и регуляции уровня глюкозы в крови. В целом магний поддерживает около 300 биохимических реакций в организме.

Помимо перечисленных продуктов, большое количество магния также содержится в кураге, орехах, бобовых, молоке, отметила Сухорукова.

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