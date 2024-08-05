Врач Сухорукова: ФГДС каждые три года поможет вовремя выявить рак желудка
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала делать гастроскопию желудка каждые три года. Такая периодичность поможет вовремя выявить и обезвредить рак, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, благодаря ФГДС можно узнать о наличии полипов и других новообразований. При отсутствии жалоб стоит начинать проходить процедуру с 45 лет.
Врач также добавила, что из-за плохого усвоения пищи многие полезные вещества выводятся наружу. В результате появляются вялость, раздражительность, усталость и даже депрессия.
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