Врач Сухорукова: ФГДС каждые три года поможет вовремя выявить рак желудка

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала делать гастроскопию желудка каждые три года. Такая периодичность поможет вовремя выявить и обезвредить рак, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, благодаря ФГДС можно узнать о наличии полипов и других новообразований. При отсутствии жалоб стоит начинать проходить процедуру с 45 лет.

Врач также добавила, что из-за плохого усвоения пищи многие полезные вещества выводятся наружу. В результате появляются вялость, раздражительность, усталость и даже депрессия.

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