Врач Сухорукова: фарш в холодильнике может храниться максимум 2 дня

Мясо в холодильнике хранится определенный срок. Нельзя помещать туда фарш, птицу и субпродукты дольше, чем на два дня, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

При этом заморозка продуктов заметно увеличит срок их хранения. По словам специалиста, мясной фарш можно хранить в морозилке три месяца, свинину — два, а вот говядину — девять. Хранить мясо лучше всего на нижней полке, отдельно от других продуктов.

Кроме того, для разделки мяса рекомендуется использовать отдельные доску и нож, напомнила Сухорукова.

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