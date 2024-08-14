Врач Сухорукова: фарш в холодильнике может храниться максимум 2 дня

Мясо в холодильнике хранится определенный срок. Нельзя помещать туда фарш, птицу и субпродукты дольше, чем на два дня, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

При этом заморозка продуктов заметно увеличит срок их хранения. По словам специалиста, мясной фарш можно хранить в морозилке три месяца, свинину — два, а вот говядину — девять. Хранить мясо лучше всего на нижней полке, отдельно от других продуктов.

Кроме того, для разделки мяса рекомендуется использовать отдельные доску и нож, напомнила Сухорукова.