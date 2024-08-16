Врач Сухорукова: дыню не стоит есть в основной прием пищи

Дыня считается достаточно «тяжелым» продуктом для организма. Ее лучше есть за два часа до или через два часа после основного приема пищи, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, дыня не подвергается ферментации в желудке и «тащит» за собой продукты, съеденные до нее. Это приводит в вздутию и другим нарушениям в работе кишечника, поскольку пища просто не успевает перевариваться.

Кроме того, у дыни довольно высокий гликемический индекс. Ее употребление провоцирует резкий скачок уровня инсулина.