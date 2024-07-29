Врач Сухорукова: даже килограмм съеденного арбуза не навредит здоровью

Четкой допустимой нормы при употреблении арбуза не существует. В среднем человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть более двух-трех ломтиков за раз, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в целом здоровый человек может позволить себе норму больше. Так, даже килограмм мякоти арбуза вряд ли пагубно повлияет на организм. Ограничения стоит соблюдать только кормящим и беременным женщинам.

Маленьким детям в качестве прикорма разрешается давать не более 50 граммов арбуза, отметила Сухорукова.