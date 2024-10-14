Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова перечислила распространенные признаки гастрита. К ним относятся, например, метеоризм после еды и тошнота, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, симптомами также являются боль в эпигастральной области, изжога, чувство тяжести в желудке после приема пищи, отсутствие аппетита. Кроме того, стоит провериться при железодефицитной анемии.
Врач отметила, что о заболевании могут говорить неприятные ощущения при глотании. Кровь в рвоте и стуле — еще один повод посетить поликлинику.
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