Врач Сухомлинова: любую работу по дому можно считать физической активностью

Врач-терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Ирина Сухомлинова в беседе с «Петербургским дневником» рассказала о необходимости регулярных физических упражнений с малого возраста.

Ученые давно доказали, что физическая активность способствует снижению тревожности, нормализации психоэмоционального состояния и артериального давления, улучшению качества сна. По словам медика, активные виды спорта не обязательно подразумевают нагрузку, даже работа по дому считается полноценной физической активностью.

«При наличии хронических заболеваний уровень физической активности должен обсуждаться с врачом», — добавила специалист.

Напомним, с 12 по 18 августа в России проходит Неделя популяризации активных видов спорта.