Врач Сухарева предупредила о смертельной опасности горячего чая

Употребление горячего чая утром может серьезно навредить здоровью, заявила гастроэнтеролог Ольга Сухарева. Сам по себе напиток полезен за счет содержания антиоксидантов и полифенолов, главная проблема кроется в температуре, сообщило ОТР .

По словам врача, если чай горячее 60 градусов, многократно вырастает риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Заболевание наиболее распространено в странах так называемого чайного пояса, куда входят Китай, Иран, Индия, Монголия, Казахстан и Турция, пояснила медик.

Она также добавила, что высокие температуры напитков классифицируются Международным агентством по исследованию рака как канцерогены группы 2A. К симптомам рака пищевода Сухарева отнесла затруднения при глотании, первоначально возникающие при приеме твердой пищи, а впоследствии переходящие и на жидкую.