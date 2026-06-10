Врач Суббота заявил, что есть мороженое при боли в горле категорически нельзя

ЛОР-врач, отоларинголог Дмитрий Суббота в беседе с радио Sputnik заявил, что мороженое при боли в горле категорически есть нельзя. По его словам, миф о том, что холодные десерты помогают при боли в горле, не имеет оснований.

Врач пояснил, что слизистая оболочка верхних дыхательных путей нестерильна и постоянно содержит условно патогенные микробы.

«Защитные свойства ослабевают при воздействии холода, эти микробы, так скажем, начинают проявлять патогенные свойства. Поэтому если есть мороженое, охлаждать горло, то это может спровоцировать проблемы», — отметил Дмитрий Суббота.

ЛОР добавил, что мороженое при боли в горле особенно не рекомендуется детям. У детей часто наблюдается хронический воспалительный процесс, который затрагивает и горло, и нос.

При острой боли в горле Дмитрий Суббота рекомендовал выпить чай с молоком и медом, а также прополоскать горло.