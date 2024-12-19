Врач Стуклов назвал лучшим источником белка пищу животного происхождения
О лучших источниках белка рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-гематолог, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Николай Стуклов. Его процитировала «Газета.ru».
Специалист заметил, что незаменимые аминокислоты, которые являются частью нашего структурного белка, можно получить только из продуктов животного происхождения.
«Есть, конечно, соевый белок, много белка содержится в бобовых и других продуктах», — приводит слова врача RT.
Однако для производства гемоглобина в достаточном количестве организму требуется большое количество белка, железа и фолиевой кислоты. То же самое касается незаменимых жирных кислот, необходимых для построения мембраны и всей внутренней структуры клеток.