Врач Стуклов назвал лучшим источником белка пищу животного происхождения

О лучших источниках белка рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-гематолог, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Николай Стуклов. Его процитировала «Газета.ru» .

Специалист заметил, что незаменимые аминокислоты, которые являются частью нашего структурного белка, можно получить только из продуктов животного происхождения.

«Есть, конечно, соевый белок, много белка содержится в бобовых и других продуктах», — приводит слова врача RT.

Однако для производства гемоглобина в достаточном количестве организму требуется большое количество белка, железа и фолиевой кислоты. То же самое касается незаменимых жирных кислот, необходимых для построения мембраны и всей внутренней структуры клеток.