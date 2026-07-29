Врач Стругова рассказала, когда отек века после укуса насекомого опасен

Врач-офтальмолог центра «Зрение» Александра Стругова сообщила, что отек века после укуса насекомого чаще всего не опасен и проходит за день-два. Тревожными признаками она назвала боль, жар, покраснение, ухудшение подвижности глаза и проблемы с дыханием, передает RT .

Веки быстро отекают после укусов насекомых из-за тонкой кожи и рыхлой ткани, где легко скапливается жидкость. У детей такая реакция обычно выражена сильнее, чем у взрослых.

Стругова пояснила, что обычный аллергический отек выглядит предсказуемо: веко розовеет и чешется, но не становится горячим. При этом у ребенка нет температуры, глаз под веком чистый и хорошо двигается, а припухлость обычно спадает за сутки-двое.

К закрытому веку врач посоветовала прикладывать холодный компресс из чистой ткани на 10-15 минут. При сильном зуде ребенку можно дать антигистаминное средство в возрастной дозировке.

Инфекция, по словам офтальмолога, чаще развивается, если место укуса расчесали грязными руками. В этом случае кожа века становится напряженной, горячей и багровой, усиливается боль и может подняться температура.

Если глаз хуже двигается, болит при взгляде в сторону или зрение затуманивается, нужно срочно обратиться к врачу. При резком аллергическом отеке по типу отека Квинке и затрудненном дыхании, отеке губ или языка следует вызывать скорую.