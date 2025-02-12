Врач Стремилова: популярность уколов ботокса связана с его быстрым эффектом

Ботулинотерапия продолжает оставаться одной из наиболее востребованных и популярных косметических процедур уже много лет. Причину такой популярности объяснила дерматовенеролог и косметолог Ольга Стремилова, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, ключевое преимущество ботокса — быстрое достижение видимых результатов. Пациенты замечают значительное сокращение морщин уже через несколько дней.
«Это позволяет людям быстро выглядеть свежими и отдохнувшими без необходимости долгого времени на восстановление», — пояснила медик.
Также Стремилова обратила внимание на минимальный период реабилитации после процедуры и длительный положительный эффект.
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