Врач Стрельникова объяснила увеличение веса при тренировках улучшением качества мышц
Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова объяснила «Известиям», что снижение веса может остановиться даже при регулярных тренировках.
Как пояснила медик, при правильном подходе к питанию жировая масса уходит, а мышечная масса становится более качественной, что может привести к неприятным изменениям показателей на весах.
«Мы должны понимать, что мышцы улучшают свою структуру или прибавляются не из просто так, поэтому очевидно, что они дают прибавку по весам», — отметила эксперт.
Для отслеживания прогресса Стрельникова посоветовала ориентироваться на объемы тела — талии, груди, бедер, плеч.