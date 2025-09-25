Врач Стрельникова объяснила увеличение веса при тренировках улучшением качества мышц

Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова объяснила « Известиям », что снижение веса может остановиться даже при регулярных тренировках.

Как пояснила медик, при правильном подходе к питанию жировая масса уходит, а мышечная масса становится более качественной, что может привести к неприятным изменениям показателей на весах.

«Мы должны понимать, что мышцы улучшают свою структуру или прибавляются не из просто так, поэтому очевидно, что они дают прибавку по весам», — отметила эксперт.

Для отслеживания прогресса Стрельникова посоветовала ориентироваться на объемы тела — талии, груди, бедер, плеч.