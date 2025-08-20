Врач-стоматолог Ростовенко развеяла миф о передаче кариеса через поцелуи

Стоматолог-терапевт и стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко разъяснила в беседе с «Газетой.Ru» , что кариес не передается при поцелуях.

Ростовенко утверждает, что кариес — это инфекционный процесс, поражающий твердые ткани зуба и ведущий к деминерализации эмали и разрушению дентина. В основном возникновение кариеса связано с недостаточной гигиеной полости рта, из-за чего бактерии прикрепляются к эмали, выделяя кислоту, разрушающую зубные ткани.

«При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса», — отметила врач.

Специалист подчеркнула важность регулярной гигиены полости рта и своевременного лечения кариеса, чтобы избежать осложнений. Она также рекомендовала проходить профилактические осмотры у стоматолога дважды в год и уделять внимание комплексной гигиене полости рта.