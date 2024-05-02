Врач Стольная: боль в ногах и головокружение могут быть признаками атеросклероза | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 18:00 Врач Стольная: боль в ногах и головокружение могут быть признаками атеросклероза

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Терапевт Анастасия Стольная перечислила распространенные симптомы атеросклероза. При данном заболевании происходит хроническое очаговое поражение артерий, напомнила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, на наличие проблемы могут указывать боли в ногах, а также снижение памяти и внимания. К признакам относятся головокружение и снижение работоспособности, добавил сайт kp.ru.

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Врач отметила, что недуг сопровождается образованием атеросклеротических бляшек, которые вызывают недостаточность кровоснабжения.