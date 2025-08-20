Врач Столярова отметила, что богатые цинком продукты помогут подготовиться к сезону простуд

Чтобы подготовиться к осеннему сезону простуд, важно заранее позаботиться об иммунитете. Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова в беседе с Life рассказала, какие меры помогут укрепить защитные силы организма.

Как отметила доктор, сбалансированное питание — основа здоровья. Необходимо включить в рацион сезонные овощи и фрукты, а также ягоды смородины и облепихи, богатые витамином С. Жирная рыба, яичные желтки и специально выращенные грибы помогут получить витамин D.

Для нормальной работы иммунной системы важен цинк, который содержится в мясе, птице, морепродуктах, бобовых, орехах и семенах. Пробиотики поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Врач рекомендовала употреблять ферментированные продукты: йогурт (без добавок), кефир, квашеную капусту, кимчи.

Ограничение сладкого и переработанных продуктов, здоровый сон, регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе также способствуют укреплению иммунитета. Столярова посоветовала постепенно закаливать организм с помощью контрастного душа и обтираний, поддерживать водный баланс и снижать стресс.