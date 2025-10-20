Врач Столярова назвала утреннюю скованность признаком сенсомоторной амнезии

Врач-инфекционист Ольга Столярова поделилась с Life.ru информацией о сенсомоторной амнезии (СМА) — состоянии, при котором мозг теряет связь с мышцами.

По словам медика, основные причины СМА — хронический стресс, травмы, однообразные движения и возрастные изменения. Чтобы распознать проблему, нужно обратить внимание на скованность по утрам, хруст суставов и боль без явных причин.

«Когда мы часами сидим за компьютером, носим сумку на одном плече или все время жуем на одной стороне челюсти — мозг адаптируется к этим привычкам и „запоминает“ неправильное положение тела», — предупредила эксперт.

Столярова подчеркнула, что сенсомоторная амнезия обратима. Для восстановления связи между мозгом и мышцами рекомендуется выполнять простые упражнения, делать мини-разминку каждые два часа и спать в позе эмбриона. Если же боль не проходит более месяца, следует обратиться к мануальному терапевту.