Врач Стоянова: при тонкой роговице глаза лазерная коррекция миопии недопустима

По статистике каждый четвертый человек на Земле страдает близорукостью. Для многих спасением становится лазерная коррекция зрения, однако данная методика подходит далеко не всем. Об этом рассказала офтальмолог Гергана Стоянова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, перед процедурой необходимо сделать топограмму роговицы глаза, которая позволит узнать ее толщину.

«Толщина крайне важна потому, что, если роговица слишком тонкая, лазерная коррекция миопии недопустима», — пояснила специалист.

По той же причине медики не способны убрать очень высокую степень близорукости. В данном случае пришлось бы «срезать» слишком значительную часть. Восстановить зрение до 100% можно при миопии до -12 диоптрий, отметила эксперт.