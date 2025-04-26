Врач Стоянова предупредила о возможном прогрессировании близорукости у взрослых

Офтальмолог Гергана Стоянова рассказала сайту KP.RU о скрытых угрозах для зрения у взрослых людей. Многие считают, что ухудшение зрения возможно только в детском возрасте, но это не так.

По словам специалиста, у некоторых взрослых людей может развиваться близорукость. Постоянная зрительная нагрузка на близком расстоянии негативно влияет на качество зрения.

«Примерно у 5% людей, то есть у каждого 20-го, она прогрессирует», — заявила медик.

Она посоветовала незамедлительно обратиться к врачу при постоянной усталости глаз, рези, расплывчатости и других неприятных симптомах.