Врач Степенский: чистотел поможет убрать зуд при укусах насекомых | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 10:28 Врач Степенский: чистотел поможет убрать зуд при укусах насекомых

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Некоторые лекарственные растения могут помочь при микротравмах, если под рукой нет аптечки. Так, чистотел поможет избавиться от зуда и жжения при укусах насекомых, сообщил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также при появлении царапин или ссадин на природе к небольшим ранкам можно приложить подорожник. Кроме того, противовоспалительными и бактерицидными свойствами обладает белый сок на срезе листа или побега одуванчика.

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Отправляясь на природу, врач посоветовал носить с собой мини-аптечку. Травмы эффективнее всего будет обработать перекисью водорода, зеленкой, йодом.