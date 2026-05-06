Врач Степанова назвала утреннюю скованность в спине возможным проявлением болезни Бехтерева

Всемирный день борьбы с анкилозирующим спондилитом, известным также как болезнь Бехтерева, отмечается 6 мая. Врач-ревматолог Наталья Степанова рассказала Life.ru о ранних и необычных признаках этого заболевания.

По словам медика, одним из самых ранних и недооцененных симптомов болезни Бехтерева является утренняя скованность в пояснице и крестце, которая длится 30 минут и дольше и проходит после горячего душа или зарядки. Со временем человек замечает, что ему все труднее наклоняться, поворачивать корпус и шею, а объем движений головой уменьшается.

Есть и более необычные сигналы. Например, упорная боль в пятках — воспаление мест прикрепления сухожилий (энтезит), из-за чего ходьба и стояние становятся мучительными. Также могут встречаться эпизоды воспаления глаз (увеит): покраснение, боль, светобоязнь и ухудшение зрения на один глаз.