Врач Степанов: сон с открытым окном может привести к невралгии и миозиту

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов в разговоре с NEWS.ru объяснил опасность сна с открытым окном.

По словам специалиста, сон с открытым окном может привести к невралгии и миозиту. Часть тела, оказавшаяся открытой ночью, может переохладиться, что чревато снижением иммунитета.

«И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — сказал медик.

Вместо сна с открытым окном лучше убавить жар батарей, поменять одеяло на простыню и проветрить комнату на 10–15 минут, посоветовал Степанов.