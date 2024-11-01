Врач Стасюк: кофе может спровоцировать обострение гастрита и головную боль

Нутрициолог Екатерина Стасюк посоветовала не увлекаться употреблением кофе. Данный напиток способен ухудшить качество жизни, отметила эксперт в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс».
По словам медика, продукт вызывает нарушение сна, проблемы с засыпанием, нервозность и чувство беспокойства. Кроме того, среди последствий — дискомфорт в желудке и обострение гастрита. Высокие дозы кофеина могут стать причиной диареи, подчеркнула врач.
Стасюк указала на способность напитка выводить кальций и магний из организма. Зависимость от кофе порой приводит к появлению головных болей, усталости и раздражительности, добавила «Свободная пресса».
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