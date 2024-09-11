Врач Стасюк: алкоголь никак не поможет в борьбе с депрессией

Существует мнение, что алкоголь способен справиться с депрессивными состояниями. Однако такие суждения являются заблуждением, рассказала нутрициолог Екатерина Стасюк сайту «Спорт-экспресс».
По словам специалиста, спиртное лишь ненадолго позволяет облегчить состояние, это объясняется кратковременным выбросом дофамина. В результате человек испытывает прилив энергии и чувство легкой эйфории, однако справиться с первопричиной это не помогает, сообщила «Свободная пресса».
Стасюк напомнила, что алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов головного мозга, снижает когнитивные функции и вредит работе нервной системы.
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