Врач Стасюк: алкоголь никак не поможет в борьбе с депрессией

Существует мнение, что алкоголь способен справиться с депрессивными состояниями. Однако такие суждения являются заблуждением, рассказала нутрициолог Екатерина Стасюк сайту «Спорт-экспресс ».

По словам специалиста, спиртное лишь ненадолго позволяет облегчить состояние, это объясняется кратковременным выбросом дофамина. В результате человек испытывает прилив энергии и чувство легкой эйфории, однако справиться с первопричиной это не помогает, сообщила «Свободная пресса».

Стасюк напомнила, что алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов головного мозга, снижает когнитивные функции и вредит работе нервной системы.