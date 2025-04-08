Врач Старцева назвала танцы безопасной альтернативой пробежке или тренажерному залу

Врач-физиотерапевт Марья Старцева рассказала «Газете.Ru» , что альтернативой занятиям в тренажерном зале или пробежке может стать поход на танцы.

По словам доктора, это более щадящая нагрузка на суставы, которая позволяет выработать гормоны счастья и улучшить работу мозга. Танцы обеспечивают полноценную физическую нагрузку: тело остается в тонусе и не скучает во время тренировок.

Эксперт отметила, что за час активных танцев, например хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 калорий. Это сравнимо с результатами пробежки или интенсивной тренировки в зале. При этом риск травм меньше, поскольку суставы нагружаются мягче, чем при беге или занятиях в тренажерном зале. Поэтому танцы подходят людям любого возраста и уровня подготовки, подчеркнула Старцева.