Врач Стародубова посоветовала отказаться от кваса при диабете и беременности

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каких случаях следует отказаться от кваса. Не стоит забывать, что содержание алкоголя в дрожжевом сорте колеблется от 0,7% до 1,2%, отметила эксперт в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, данный напиток не рекомендуется детям, а также беременным и кормящим женщинам. Кроме того, квас нельзя пить при диабете второго типа, заболеваниях ЖКТ и печени.

Врач напомнила, что при промышленном производстве в продукт добавляют большое количество сахара. Чрезмерное употребление может привести к развитию ожирения, добавила «Свободная пресса».