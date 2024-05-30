Врач Стародубова: майонез в окрошке лучше заменить на нежирную сметану или йогурт

Диетолог Антонина Стародубова заявила, что частота употребления окрошки зависит от ее состава. Блюдо с добавлением зелени и диетических сортов мяса можно есть несколько раз в неделю, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, при приготовлении стоит использовать нежирные части цыпленка, курицы или индейки. А вот от колбас и копченостей в большом количестве лучше отказаться, ведь они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В качестве заправки отлично подойдут йогурт и сметана с низким процентом жирности. Майонез же значительно повышает калорийность холодного супа, добавила врач.