Врач Старкова рассказала о способности чайного гриба снижать уровень холестерина

Чайный гриб, известный также как комбуча, становится все более популярным как полезный напиток. Подробнее рассказала врач традиционной китайской и классической медицины Ирина Старкова, сообщил DailyMoscow .

По мнению эксперта, основная ценность напитка — положительное влияние на пищеварительную систему. Регулярное употребление может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, помочь при запорах и атрофическом гастрите, благотворно влияет на суставы и сосуды. Комбуча способствует снижению уровня холестерина и поддерживает здоровье печени.

Важно помнить о противопоказаниях. Как пояснила медик, чайный гриб не рекомендуется детям до четырех лет. При заболеваниях желудка и поджелудочной железы комбуча способна спровоцировать обострение.

При домашнем приготовлении необходимо соблюдать стерильные условия, использовать стеклянную посуду и следить за качеством ингредиентов. Появление плесени или изменение цвета и запаха — повод отказаться от напитка.