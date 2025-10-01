Врач Старкова рассказала, что икота может указывать на заболевания нервной системы

Икота — обычное явление, возникающее внезапно и, как правило, быстро проходящее. Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова в беседе с MIR24.TV объяснила, что это рефлексивная реакция организма, направленная на освобождение желудка от попавшего в него воздуха.

Часто икота возникает после переедания, употребления жирной, сухой или острой пищи, а также после употребления напитков и блюд с экстремальными температурами. Иногда икота становится симптомом, указывающим на проблемы со здоровьем.

Когда икота беспокоит человека на протяжении длительного времени, это может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы, таких как остеохондроз, который приводит к зажиму нервов, идущих к диафрагме. Болезни желудочно-кишечного тракта, особенно характерные для пожилых людей, также могут вызывать икоту, когда кислота из желудка проникает в пищевод, раздражая диафрагму.

В редких случаях икота сигнализирует о сердечных или неврологических проблемах, таких как инфаркт миокарда или инсульт. Если икота продолжается более 48 часов, сопровождается болью, изжогой, тошнотой или одышкой, это повод обратиться к врачу.