Врач Станкевич рассказала, что ОРВИ может привести к серьезным осложнениям

Респираторные инфекции, такие как ОРВИ, часто кажутся безобидными, но они могут стать причиной серьезных осложнений. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в интервью «Известиям» .

В текущем сезоне пациенты, переболевшие гриппом A (H3N2), нередко сталкивались с воспалением среднего уха и снижением слуха. Подобные жалобы поступали из разных регионов страны. Эксперт поясняет, что это не уникальная особенность конкретного штамма, а проявление общей закономерности: при неправильном лечении или затяжном течении болезни риск осложнений возрастает независимо от того, вызвана инфекция вирусом или бактерией.

«Осложнения могут развиваться по разным направлениям. Один из путей — распространение инфекции из носоглотки в нижние дыхательные пути, что приводит к пневмонии», — сообщила Станкевич.

Другой путь связан с продвижением инфекции «вверх» — к мозговым оболочкам. Такие осложнения могут иметь как вирусную, так и бактериальную природу. У детей значительная часть нейроинфекций связана с вирусами, которые нередко начинаются как обычное ОРВИ, а затем приводят к энцефалиту и другим тяжелым поражениям нервной системы.

Чтобы определить возбудителя заболевания и выбрать правильную тактику лечения, необходима точная лабораторная диагностика. Любовь Станкевич подчеркивает важность мультиплексных ПЦР-тестов, которые позволяют одновременно выявлять десятки вирусных и бактериальных возбудителей.