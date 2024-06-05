Врач Станкевич посоветовала аллергикам избегать морковь и яблоки

Люди, у которых уже есть аллергия на пыльцу, должны быть осторожными с морковью и яблоками. Об этом РИАМО рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Она объяснила, что также строит воздержаться от персиков, картошки, помидоров и орехов.

«Второй удар наносят перекрестные аллергены — это раздражители, имеющие схожее строение и состав. Этим свойством обладают очень многие привычные продукты, внешне не связанные с истинным аллергеном», — отметила врач.

Она добавила, что что еще один опасный продукт для аллергиков — это пшеница. Она является как истинным, так и перекрестным аллергеном, добавил сайт KP.RU.