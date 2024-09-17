Врач Станкевич: безглютеновая диета без показаний может привести к дефициту витаминов
Отказ от глютена стал популярным даже среди тех, кто не имеет медицинских причин. Однако такая диета способна навредить организму. Об этом рассказала врач Любовь Станкевич в беседе с «Известиями».
По ее словам, данные ограничения в питании могут спровоцировать дефицит полезных веществ. Речь идет, например, о нехватке витаминов группы B, содержащихся в злаках.
Специалист посоветовала пройти медицинскую диагностику перед решением исключить глютен из рациона.
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