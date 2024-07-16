Врач Созыкин предупредил, что ежедневное употребление спиртного чревато развитием рака
Человек, на постоянной основе употребляющий алкогольные напитки, рискует столкнуться с онкологическим заболеванием. Об этом изданию NEWS.ru рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
По словам медика, этанол разрушительно действует на все органы человека, особенно на печень.
«Клетки печени заполняются жиром (жировая дистрофия), наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — пояснил физиолог.
Ученые давно доказали токсическое действие алкоголя на органы ЖКТ, мочеполовую систему и сердце.