Врач Соснина рассказала, что лимон и квашеная капуста способствуют повышению аппетита
Лимоны, апельсины, кислые яблоки, маринованные огурцы и квашеная капуста могут раздражать слизистую оболочку желудка, способствуя увеличению производства желудочного сока, что, в свою очередь, усиливает аппетит. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Соснина.
По словам специалиста, аналогичным образом действуют различные специи, соусы и приправы, такие как корица, соль, горчица, хрен, кетчуп и пищевые ароматизаторы.
Как добавил RT, простые углеводы, такие как конфеты, сладости, пирожные, торты, шоколад и выпечка из муки высшего сорта, значительно повышают уровень сахара в крови. Это приводит к быстрому чувству насыщения, которое вскоре проходит, и голод возвращается.