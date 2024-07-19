Врач Соснина рассказала, что лимон и квашеная капуста способствуют повышению аппетита

Лимоны, апельсины, кислые яблоки, маринованные огурцы и квашеная капуста могут раздражать слизистую оболочку желудка, способствуя увеличению производства желудочного сока, что, в свою очередь, усиливает аппетит. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Соснина.

По словам специалиста, аналогичным образом действуют различные специи, соусы и приправы, такие как корица, соль, горчица, хрен, кетчуп и пищевые ароматизаторы.

Как добавил RT, простые углеводы, такие как конфеты, сладости, пирожные, торты, шоколад и выпечка из муки высшего сорта, значительно повышают уровень сахара в крови. Это приводит к быстрому чувству насыщения, которое вскоре проходит, и голод возвращается.

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