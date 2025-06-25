Врач Соснина посоветовала покупать арбузы в сезон их естественного созревания

Гастроэнтеролог Людмила Соснина предупредила о потенциальных рисках употребления ранних арбузов и дынь. Такие плоды могут содержать остатки препаратов и минеральных удобрений, которые стимулируют их ускоренный рост и созревание, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист напомнила, что в России сезон этих плодов обычно приходится на август.

«Во всяком случае, для нашего региона. Есть, конечно, арбузы, привезенные из жарких стран (Иран, Египет, ОАЭ, Таиланд), там сезон практически круглый год», — добавила медик.

По ее словам, до наступления последнего месяца лета часто встречаются арбузы и дыни, выращенные с применением ускоренных агротехнических методов. Соснина посоветовала покупать бахчевые в сезон их естественного созревания и только у проверенных продавцов, добавил RT.