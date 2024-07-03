Врач Сорокина: препараты с витамином A способствуют омоложению и обновлению кожи

Косметолог-дерматолог Виктория Сорокина рассказала, на какие аптечные средства стоит обратить внимание обладательницам проблемной кожи. Слова эксперта опубликовал Life.

Врач посоветовала присмотреться к цинку. Данный микроэлемент оказывает антиоксидантное и регенерирующее действия. Он также снижает повреждение клеток кожи от ультрафиолета.

Еще одно эффективное средство — препараты с витамином А, или ретинолом. Регулярное применение способствует обновлению и омоложению кожи. Седи полезных свойств — устранение гиперпигментации и акне, отметила Сорокина.

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