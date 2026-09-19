Врач Сорокин рассказал, как предотвратить проблемы с венами при работе стоя

Парикмахеры, продавцы и хирурги часто проводят долгие часы на ногах. Такая работа может привести к тяжести в ногах, отекам и даже варикозу. О рисках и профилактике заболевания рассказал «ТСН24» кандидат медицинских наук Виталий Сорокин.

По словам эксперта, при ходьбе мышцы голени работают как насос, помогая венозной крови подниматься вверх. Однако при многочасовом неподвижном стоянии кровь застаивается, растет нагрузка на клапаны и давление на стенки вен. В результате они расширяются, формируются варикозные коллекторы с медленным кровотоком, что может привести к тромбам, отекам и тяжести в ногах.

Сорокин подчеркивает, что вредна не сама работа стоя, а ее неподвижность. Профилактика строится вокруг движения: необходимо двигаться хотя бы по нескольку минут каждый час, делать перекаты с пятки на носок и подъемы на носки. Также рекомендуется носить удобную обувь, а при склонности к отекам — компрессионный трикотаж по рекомендации врача. После смены полезен отдых с приподнятыми ногами.

Если отеки, тяжесть или боль появляются регулярно, необходимо сделать УЗИ вен и обратиться к флебологу.