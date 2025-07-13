Врач Сорокин посоветовал не пить алкоголь в жару на улице и возле водоемов

Аномальная жара охватила Центральную Россию, вызывая повышенную нагрузку на здоровье жителей. Психотерапевт Дмитрий Сорокин в разговоре с MIR24.TV посоветовал избегать алкоголя на улице и вблизи водоемов.

Как отметил врач, употребление спиртного увеличивает риск теплового удара и обезвоживания, особенно опасно сочетание горячих напитков с высокой температурой воздуха. Лучше всего ограничить употребление алкоголя домашними условиями, находясь возле кондиционера и соблюдая меру.

Кроме того, необходимо следить за достаточным потреблением чистой питьевой воды: на каждые 40 грамм крепких напитков желательно выпивать минимум 400 миллилитров воды.

Сорокин также посоветовал заменять алкоголь минеральной водой, натуральными соками и прохладительными напитками домашнего приготовления. Важно помнить, что комфортное состояние в жару невозможно совместить с алкоголем.