Врач Соловьева сообщила, что беспричинная потливость может указывать на проблемы с сердцем

Потливость без видимых причин может быть не просто неприятным явлением, а сигналом о проблемах с сердцем. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, кардиолог Наталья Соловьева в беседе с «Известиями» .

Особенно опасно, если потливость сопровождается давящей или жгучей болью за грудиной, отдающей в лопатку или нижнюю челюсть, а также тошнотой и головокружением.

«Подобный комплекс симптомов может указывать на развивающийся инфаркт миокарда», — предупредила врач.

По ее словам, при появлении таких признаков необходимо немедленно вызывать скорую помощь, особенно если у человека есть сахарный диабет или повышенный холестерин.