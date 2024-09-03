Врач Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль

Врач-анестезиолог Вадим Соловьев в беседе с Lenta.ru рассказал, что некоторые продукты обладают обезболивающим эффектом и могут помочь закрепить результат от препаратов, назначенных лечащим доктором.

Например, мед, по словам медика, может быть полезен при боли в горле. Для ее уменьшения его нужно размешать с теплой водой или чаем. А вот от зубной боли помогает гвоздичное масло. Обычно его наносят на ватный тампон и прикладывают к больному зубу или десне, написал сайт kp.ru.

Соловьев напомнил, что использовать любые народные методы можно только при отсутствии аллергий.

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте