Врач Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль

Врач-анестезиолог Вадим Соловьев в беседе с Lenta.ru рассказал, что некоторые продукты обладают обезболивающим эффектом и могут помочь закрепить результат от препаратов, назначенных лечащим доктором.

Например, мед, по словам медика, может быть полезен при боли в горле. Для ее уменьшения его нужно размешать с теплой водой или чаем. А вот от зубной боли помогает гвоздичное масло. Обычно его наносят на ватный тампон и прикладывают к больному зубу или десне, написал сайт kp.ru.

Соловьев напомнил, что использовать любые народные методы можно только при отсутствии аллергий.