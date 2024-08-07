Врач Соломатина: в разрезанных на рынке арбузах могут развиваться опасные патогены

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важных мерах предосторожности при употреблении арбуза. В разрезанных ягодах очень быстро размножаются бактерии, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru .

Медик посоветовала не покупать целые плоды, а не разделенные на части.

«Разрезать арбуз на улице, где-нибудь на рынке, значит, открыть путь для развития различных опасных патогенов», — пояснила врач.

По ее словам, такой прием пищи может обернуться отравлением. То же самое касается треснувших арбузов, добавил сайт KP.RU.