Врач Соломатина указала на риски употребления цельнозернового хлеба при болезнях ЖКТ

Диетолог Елена Соломатина рассказала о противопоказаниях к употреблению цельнозернового хлеба. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам эксперта, продукт не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Причина — высокое содержание клетчатки, которая может вызвать вздутие живота или метеоризм, а также повредить ослабленные слизистые оболочки.

«Всем здоровым хорошо употреблять цельнозерновой хлеб, а людям с язвой лучше отменить», — подчеркнула врач.

Она добавила, что клетчатка способствует выводу из организма излишков сахара, холестерина и токсинов, а также поддерживает здоровье кишечника. Кроме того, продукт содержит магний, калий и витамины группы В.