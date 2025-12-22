Врач Соломатина указала на пользу граната при ОРВИ и проблемах с суставами

Гранат — это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов. Диетолог Елена Соломатина рассказала KP.RU о полезных свойствах этой ягоды.

По словам эксперта, красные плоды считаются мощными антиоксидантами благодаря пуникалагину и пунической кислоте. Эти вещества помогают бороться с воспалениями в организме.

«Гранаты могут быть полезны при ОРВИ, а также при заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы», — отметила медик.

Она также добавила, что продукт способствует снижению уровня «плохого» холестерина и разжижает кровь. Это положительно влияет на питание мозга, благодаря чему улучшаются память, скорость реакции и мышление.