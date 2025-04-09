Врач Соломатина: цветная капуста способна снижать уровень сахара в крови

Цветная капуста — один из самых полезных овощей. Диетолог Елена Соломатина указала на необходимость включить ее в рацион, особенно после 50 лет, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, цветная капуста содержит множество витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Она легко усваивается и не раздражает желудочно-кишечный тракт. Благодаря этому ее можно давать маленьким детям и пожилым людям.

«В цветной капусте много клетчатки, она благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок, понижает уровень холестерина, сахара, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов», — добавила медик.

Диетолог также отметила, что овощ может защитить организм от онкологических заболеваний благодаря веществу сульфорафану. Так, оно уменьшает риск возникновения рака женской половой системы.