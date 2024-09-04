Врач Соломатина: томатный сок помогает разжижать кровь в пожилом возрасте
Пожилым людям стоит включить в рацион томатный сок. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Медик напомнила, что в старшем возрасте зачастую наблюдается повышенная свертываемость крови. Напиток разжижает ее и делает более текучей, подчеркнула врач.
По ее словам, сок из томатов также обладает антиоксидантным действием. Он уменьшает воспаление в организме и укрепляет сосуды.
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