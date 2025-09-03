Врач Соломатина рассказала, что раздельное питание не стоит доводить до абсурда

Диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции Sputnik поделилась знаниями о раздельном питании. Такой метод используют при проблемах с пищеварением.

По словам эксперта, разные отделы желудочно-кишечного тракта действительно переваривают разную пищу.

«Например, животные белки, особенно мясо с соединительной тканью, должны долго обрабатываться в желудке. А углеводам, будь то крупы или сладости, там делать нечего — им нужно быстрее миновать его», — пояснила врач.

Однако Соломатина призвала не доводить раздельное питание до абсурда. ЖКТ человека, отметила медик, приспособлен для переваривания разных продуктов. Примером сбалансированного подхода диетолог назвала «гарвардскую тарелку».