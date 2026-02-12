Врач Соломатина рассказала, что черная смородина помогает замедлить старение

Специалисты обнаружили, что употребление сока из черной смородины усиливает приток крови к лобным долям мозга как в покое, так и при умственной нагрузке. Диетолог Елена Соломатина сообщила, что ягода богата антоцианами и витамином C, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, антиоксиданты в составе черной смородины помогают бороться с процессами старения и разрушения в организме. Они могут замедлить разрушение клеток, сохранить кровоток и предотвратить атеросклероз.

Пектины в черной смородине убирают излишки сахара и холестерина, а клетчатка поддерживает микробиом человека. Несмотря на полезные свойства, норма потребления черной смородины индивидуальна.